Der tödlichste Lewandowski ist zurück: Das beachtliche Comeback eines Superstars

Die dunklen Monate liegen offenbar endgültig hinter Robert Lewandowski. Der polnische Angreifer hat sich seinen Superstar-Status beim FC Barcelona zurückerobert - beim beeindruckenden Sieg am Sonntag gegen Atlético Madrid wurde dies überdeutlich.

Mit einem Tor und zwei Assists hatte er entscheidenden Anteil am 3:0-Erfolg im Wanda Metropolitano. Entsprechend wurde der einstige Angreifer des FC Bayern in der spanischen Presse gefeiert.

„Der tödlichste Lewandowski ist zurück“, titelte die in Barcelona ansässige spanische Zeitung Sport nach dem Auftritt des 35-Jährigen.

Lewandowski lässt die Barca-Fans träumen

In dem Bericht heißt es weiter: „Es gibt Spieler, die die angeborene Fähigkeit haben, in den heikelsten Momenten aufzutauchen. In den schwierigsten Situationen. Die Jahre vergehen und Robert Lewandowski wird nicht müde zu beweisen, dass er einer von ihnen ist.“