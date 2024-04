Clásico-Drama: Barca-Star de Jong schwer verletzt - Real-Fans spenden Applaus

Ist das bitter! Der Clásico war für Frenkie de Jong am Sonntagabend deutlich früher vorbei als geplant. Der Niederländer in Diensten des FC Barcelona verletzte sich beim 2:3 (1:1) bei Real Madrid schwer am Sprunggelenk.

Bei einem Pressschlag mit Fede Valverde knickte der rechte Fuß des 26-Jährigen deutlich sichtbar weg. Dem Spielgestalter schossen die Tränen ins Gesicht.

Wenig später wurde er auf einer Trage in die Katakomben gebracht. Die Fans von Erzrivale Real Madrid spendeten Applaus und sorgten für eine faire Geste in der hitzigen Partie, die Jude Bellingham in der Nachspielzeit mit seinem Schuss unter die Latte entschied und damit Real quasi zum Meister machte (90.+1).

Wirbel um vermeintliches Barca-Tor

Für de Jong ist es ein großer Rückschlag. Denn es droht ihm die dritte schwere Verletzung der Saison. Er fiel bereits von Ende September bis Ende November mit einem verstauchten Knöchel aus und musste von Anfang März bis Anfang April mit einer Knöchelverletzung einen weiteren Monat zuschauen.

Neben der Verletzung gab es in der ersten Hälfte zahlreiche weitere Aufreger. Barca ging durch Andreas Christensens Kopfball früh in Führung (8.), doch Real schlug durch Vinicius Junior schnell zurück. Der Brasilianer verwandelte einen Elfmeter nach Foul von Pau Cubarsi an Lucas Vazquez.

Der größte Aufreger vor dem Seitenwechsel passierte in der 29. Minute. Eine Ecke verlängerte Lamine Yamal und überraschte Reals Keeper Andriy Lunin damit. Der Schlussmann fischte den Ball entweder kurz hinter der Linie weg oder noch minimal drauf.

Nach der Pause ging Barca erneut in Führung durch Eigengewächs Fermin (69.), doch nur drei Minutem später schlug Madrid durch Vazquez zurück (72.).

