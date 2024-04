La Liga: Tor oder kein Tor? Peinlicher Aufreger im Clasico

Es lief die 28. Minute, als der FC Barcelona vermeintlich zum 2:1 gegen Real Madrid traf - doch der Treffer zählte nicht. An dem Punkt begann das Rätselraten: War der Ball hinter der Linie oder nicht?

Schiedsrichter César Soto Grado gab zunächst kein Tor und auch nach etwa zweiminütiger Kommunikation mit dem VAR blieb er bei seiner Entscheidung. Aufklärung über die kontroverse Situation gab es also nicht.

Zur Info: Die Torlinientechnik gibt es in LaLiga nicht.

Wo ist die Torlinientechnik?

Im Gegensatz zu allen anderen führenden Ligen in Europa gibt es die Torlinientechnik in Spanien nicht. Schiedsrichter-Experte Urs Meier forderte diese bei DAZN ein. „Peinlich eigentlich, dass man sowas nicht aufklären kann, in dieser Liga“, sagte Co-Kommentator Jonas Hummels.