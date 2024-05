„Das Leben ohne Toni wird schwieriger sein": Reaktionen zu Kroos' Karriereende

Ein Tweet von Teamkollegen Vinicius Jr. steht exemplarisch für die Gefühlswelt all jener, die es mit den Königlichen halten. Ein gebrochenes Herz und ein trauriges Gesicht als Emojis, gepaart mit Kroos‘ Vornamen in spanischer Ausführung und einem weißen Herz für Real ist zu sehen.

„Du weißt, dass ich sauer bin. Ich liebe dich Anton, du Legende.“

Nationaltorhüter Manuel Neuer meldete sich ebenfalls zu Wort. „Was für eine Karriere“, schrieb Kroos‘ Weltmeisterkollege von 2014. Ein ehemaliger Wegbegleiter zollte Kroos ebenfalls Respekt: „Sich so durchzubeißen bei Real Madrid, bei so einer großen Mannschaft eine so starke Rolle zu spielen, dazu schauen die Spieler – auch in der Nationalmannschaft – zu ihm auf – das ist unglaublich“, sagte Miroslav Klose der tz.