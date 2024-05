Real Madrid: Luka Modric über mögliches Karriereende - „Entscheidung ist getroffen“

Um seinen großen Wunsch machte Modric aber kein Geheimnis: „Ich habe immer gesagt, dass ich bei Real Madrid in Rente gehen will, das ist es, was ich wirklich will. Es wäre ein Traum, denn dies ist mein Zuhause“, sagte der Mittelfeldspieler, der 2012 von Tottenham nach Madrid gewechselt war.