"Werde es nicht tolerieren": Ter Stegen wütet nach schweren Vorwürfen

Der FC Barcelona hat sich nach langem Hin und Her nun doch dazu entschieden, ohne Trainer Xavi in die Zukunft zu gehen. Die Katalanen gaben am Freitag die Entlassung des ehemaligen Mittelfeldstrategen bekannt, als Nachfolger soll wird der ehemalige Bayern-Coach und Bundestrainer Hansi Flick gehandelt .

Wie der katalanische Radiosender Barca Reservat in einem Beitrag veröffentlichte, soll auch Keeper Marc-André ter Stegen entscheidend beteiligt an der Entlassung Xavis gewesen sein. Dem Bericht zufolge habe ter Stegen das Gespräch mit Barcelonas Präsident Joan Laporta gesucht, um Zweifel an Xavis Arbeit zu äußern. Ter Stegen stieß der Bericht sauer auf und bestritt die Vorwürfe vehement, wie er am Freitag in den sozialen Medien mitteilte.