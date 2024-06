Wechsel nach Sternstunde: FC-Bayern-Schreck verlässt Real

Champions-League-Sieger Real Madrid hat die Kaufoption im Leihvertrag des spanischen Nationalspielers Joselu gezogen und den Stürmer gleichzeitig in Richtung Naher Osten verkauft. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der 34-Jährige zum katarischen Erstligisten Al-Gharafa.

Champions-League-Sieger und spanischer Meister

Real holte mit Joselu den 15. Titel in der Königsklasse und feierte die 36. spanische Meisterschaft. In 49 Einsätzen für Real Madrid erzielte er 17 Tore.

"Danke! Das ist das beste und passendste Wort, um all das auszudrücken, was ich in diesem Moment fühle", sagte Joselu, der in Deutschland für Hoffenheim, Frankfurt und Hannover gespielt hatte.