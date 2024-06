Hartes Urteil wegen Fans nach rassistischen Beleidigungen gegen Real-Star

In Spanien fällt das Urteil nach einer rassistischen Beleidigung gegen Vinicius Jr. Die Angeklagten trifft es dabei hart.

Rund ein Jahr nach rassistischen Beleidigungen gegen Vinicius Jr. ist in Spanien nun das Urteil gegen die drei identifizierten Fans vom FC Valencia gefallen.

Die Personen, die sich im Rahmen der Verhandlung beim Spieler von Real Madrid entschuldigten, wurden zu einer achtmonatigen Haftstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem dürfen sie in den kommenden zwei Jahren kein Fußball-Spiel besuchen.

Das ursprüngliche Urteil fiel noch härter aus, wurde aber um ein Drittel reduziert. Die Angeklagten sollen sich in einem Schreiben entschuldigt haben.

„Dieses Urteil ist eine gute Nachricht für den Kampf gegen den Rassismus in Spanien“, sagte Liga-Chef Javier Tebas nach der Verhandlung und ergänzte, dass das Urteil eine klare Botschaft an die Personen sendet, „die in ein Fußballstadion gehen, um zu beleidigen, dass LaLiga sie aufspüren, anprangern und es strafrechtliche Konsequenzen für sie haben wird“.