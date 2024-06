Kylian Mbappé: Hammer-Wechsel endlich fix! Real Madrid hat neuen Megastar

„Real Madrid und Kylian Mbappé haben sich auf einen Vertrag geeinigt, der ihn für die nächsten fünf Spielzeiten an Real Madrid bindet“, teilte der Klub in einer knappen Meldung mit.

Mbappé selbst gab auch eine Stellungnahme in den Sozialen Medien ab: „Ein Traum wird wahr. Ich bin sehr glücklich und stolz, Teil meines Traumklubs Real Madrid zu sein. Es ist unmöglich zu erklären, wie glücklich und aufgeregt ich mich in diesem Moment fühle. Ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen, Madridistas. Danke für eure unglaubliche Unterstützung“, schrieb er und schloss mit den Worten „Hala Madrid!“ - garniert mit drei weißen Herzen.

Den Post ergänzte er mit Bildern, die ihn als kleinen Jungen im Real-Trainingsanzug zeigen - in einem davon an der Seite von Cristiano Ronaldo. Auch Real selbst schürte die Euphorie, indem der Klub ein Video mit Highlights von Mbappé postete. Dazu hieß es: „Schau genau hin.“ Die Euphorie ist riesig, die Real-Website war zeitweise nicht zu erreichen.

Mbappé nach sieben Jahren PSG zu Real

Bereits vor einigen Wochen hatte der 25-Jährige seinen Abschied aus Frankreich per Videobotschaft bekannt gegeben. Er suche eine neue Herausforderung und bedankte sich dabei beim Klub. „Ich habe in keinem Moment bereut, bei diesem prestigeträchtigen Klub unterschrieben zu haben. Ich werde den Verein mein ganzes Leben in Erinnerung behalten“, so Mbappé.