Ronaldos Auftrag an Mbappe: Bernabeu "erstrahlen lassen"

Nach dem Wechsel zum "Klub seiner Träume" kramte Kylian Mbappe tief in der Foto-Kiste - und rief damit auch Cristiano Ronaldo auf den Plan. Mbappe postete Bilder aus dem Jahr 2012 bei Instagram, als 13-Jähriger posiert er darauf im Outfit Real Madrids, Arm in Arm mit seinem damaligen Idol Ronaldo.

Mbappe, der damals in Frankreichs Nachwuchsleistungszentrum in Clairefontaine lebte und trainierte, wechselte anschließend allerdings in die Jugendabteilung der AS Monaco. Dort wurde er früh zum Profi, Real warb weiter um den Ausnahmestürmer, 2017 folgte dennoch der Transfer nach Paris.