17.000 Euro! Mbappé-Vater wildert im Real-Fanshop

Rund um die offizielle Vorstellung von Kylian Mbappé bei Real Madrid taucht in den sozialen Medien ein Video auf, das umgehend viral geht. Der Clip zeigt den Vater von Mbappé im Fanshop - und einen einzigartigen Großeinkauf.

Am Tag der großen Präsentation seines Sohnes ist bei TikTok ein Video aufgetaucht, das Wilfried Mbappé im Fanshop am Santiago Bernabéu zeigt. An der Kasse angekommen, legte er stolz einen großen Stapel Trikots auf den Tisch. Laut dem TikTok-User hat der Vater des Superstars „mehr als 100 Trikots“ gekauft.