Real Madrid: Heute Mbappé-Präsentation mit Mega-Show im Bernabéu!

Die EM ist Geschichte. Die Ligen rücken wieder in den Fokus. Am Dienstag wird Frankreichs Superstar Kylian Mbappé nach seinem Abschied von PSG bei seinem neuen Klub Real Madrid vorgestellt.

Die EM ist Geschichte. Die Ligen rücken wieder in den Fokus. Am Dienstag wird Frankreichs Superstar Kylian Mbappé nach seinem Abschied von PSG bei seinem neuen Klub Real Madrid vorgestellt.

Monatelang hatte sich der Wechsel von Kylian Mbappé von Paris St. Germain zu Real Madrid hingezogen. Am Dienstag um 12.00 Uhr ist es nun endlich so weit! Der französische Superstar wird bei den Königlichen in einer großen Show vorgestellt.

Mbappé-Vorstellung: Extra-Show-Bühne mit Laufstellung

Die Vorstellung des Franzosen ist nicht das einzige Highlight im Estadio Santiago Bernabéu in den nächsten Tagen. Neben der Bühne für Mbappé wird zeitgleich an einer weiteren Bühne gebaut. An der Südtribüne ist bereits ein großer Bogen zu sehen, der für die Konzerte der kolumbianischen Reggaeton-, RnB- und Pop-Sängerin Karol G gedacht ist. Diese tritt am 20., 21., 22. und 23. Juli im Bernabéu auf.