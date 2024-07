Daran hakt wohl der Thiago-Deal mit Barca

Das soll sich Thiago vorstellen

Bislang haben sich aber beiden Seiten noch nicht einigen können. Der Grund dafür will die spanische Zeitung Mundo Deportivo erfahren haben. Demnach geht es in den Verhandlungen darum, welche Funktionen Thiago im Team des ehemaligen Bayern-Trainers übernehmen soll.

Thiago hingegen soll mehr an einer tragenden Rolle im Trainer-Team interessiert sein. Ein Job in der zweiten Reihe komme für Thiago nicht infrage, behauptet die Sportzeitung.

Thiago selbst deutete schon in seinem Abschiedspost auf Instagram an, dass ihn seine geliebte Sportart nicht allzu lange vermissen müsse. In der Bildunterschrift schrieb er: „Ich werde immer bereit sein, das zurückzugeben, was mir gegeben wurde. (…) Danke, Fußball. Und allen, die mich auf meinem Weg begleitet und mich zu einem besseren Spieler und Menschen gemacht haben. Wir sehen uns bald wieder!“