FC Barcelona: Fix! Flick und Thiago wiedervereint

Vor einigen Tagen hat Hansi Flick seinen neuen Job beim FC Barcelona begonnen. Als Nachfolger von Xavi wird er in der kommenden Saison Robert Lewandowski, Lamine Yamal und Co. trainieren. Bereits die Meldung, dass Heiko Westermann sein Co-Trainer wird, sorgte in Deutschland für Aufsehen. Das Trainerteam wird nun aber nochmal mit einem bekannten Namen verstärkt.