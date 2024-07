Bayern-Ikone Thiago verkündet Karriereende! Geht zur zurück zum Ex-Klub?

„Ich werde immer bereit sein, das zurückzugeben, was mir gegeben wurde, und ich bin dankbar für die Zeit, in der ich es genießen konnte. Danke, Fußball. Und allen, die mich auf meinem Weg begleitet und mich zu einem besseren Spieler und Menschen gemacht haben. Wir sehen uns bald wieder, Thiago“, schrieb Alcántara unter einen Abschiedspost auf Instagram.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

2013 war Thiago Bayerns Top-Neuzugang

Nicht lange nach der offiziellen Verkündung kursieren bereits Meldungen in den spanischen Medien, wonach Thiago in das frisch zusammengestellte Trainer-Team von Hansi Flick beim FC Barcelona aufgenommen werden könnte.

Thiagos legendärer Bayern-Wechsel

Marcus Sorg, Toni Tapalovic und Heiko Westermann stehen bereits im Trainer-Team von Ex-Bundestrainer Flick. Der 59-Jährige hatte am Montag offiziell seine Arbeit bei den Katalanen aufgenommen.

Kompany-Nachfolger in Burnley fix

Kompany-Nachfolger in Burnley fix

Legendär ist indes, wie Thiago in München landete. Im Sommer 2013 äußerte Pep Guardiola, der damals neue Trainer des Rekordmeisters, seinen absoluten Wunschtransfer mit den Worten „ Thiago oder nix “.

Thiago: 35 Titel in der Karriere

Bei den Bayern war Alcántara dann Bestandteil der Serienmeister-Mannschaft, feierte ganze sieben nationale Titel in Folge, geschmückt mit vier DFB-Pokalsiegen. Über seine Karriere hinweg heimste der 1,74-Meter-Mann inklusive der U-Meisterschaften sagenhafte 35 Titel ein.

In die Herzen der Bayern-Anhänger spielte sich der Spanier insbesondere mit seiner authentischen Art. Nach seinem Abgang erzählte Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, wie tränenreich der Abschied zwischen ihm und Thiago ausgefallen war .

Guardiola, Klopp und de la Fuente waren Thiagos Trainer

Rummenigge traf den Mittelfeld-Star in der Tiefgarage des Klubgeländes. „Er hat mich in den Arm genommen, fünf Minuten geweint und gesagt: ‚Dankeschön, dass ihr das gestattet habt.‘ Mir sind auch die Tränen gekommen“, schilderte Rummenigge einst bei Sky .

Im Herbst seiner Karriere fügte sich dann ein dritter namhafter Verein in die Vita. Jürgen Klopp konnte sich 2020 mit seinem Liverpooler Team die Dienste des 46-maligen spanischen Nationalspielers (2 Tore) sichern. In den vergangenen Saisons allerdings hatte Alcántara neben nur noch einem englischen Pokalsieg oftmals mit langwierigen Verletzungsproblemen zu tun, verließ den Verein am Saisonende und war de facto seit sechs Tagen vereinslos.