Hansi Flick erfüllt sich einen 18 Jahre alten Traum

von SPORT1 21.07.2024 • 11:40 Uhr Hansi Flick verrät in einem Interview, dass ihn der FC Barcelona schon seit Jahrzehnten beschäftigt - und sein Trainerleben von Beginn an prägte.

Den Trainingsauftakt hat Hansi Flick bei seinem neuen Klub FC Barcelona hinter sich. Der frühere Bundestrainer ist voll des Lobes - und gibt persönliche Einblicke.

„Wir wollen alles geben“

„Ich habe die Leidenschaft hier vom ersten Tag an gespürt. Jeder, der für Barca arbeitet, hat diese Leidenschaft und diese Hingabe, sein Bestes für diesen Klub zu geben“, sagte der 59-Jährige in einem Interview mit dem offiziellen Klub-Kanal.

Flick fügte hinzu: „Das ist für uns eine große Sache, weil wir auch ein Teil des Klubs sein wollen. Wir wollen mit dieser Leidenschaft und Hingabe leben, alles geben, um diesen Klub auf die nächste Stufe zu führen.“

Zum Stab von Flick gehören neben Marcus Sorg, Heiko Westermann und Toni Tapalovic auch Ex-Profi Thiago Alcántara, der kürzlich seine Karriere beendete. Der Spanier, den Flick noch aus der Zeit beim FC Bayern kennt, hospitiert über den Sommer bei Barca.

Schließlich lüftet Flick noch ein Geheimnis, als er verriet: „Als ich begonnen habe, Trainer zu sein, habe ich Barca verfolgt, denn Barca spielte einen fantastischen Fußball. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es ist unglaublich, was wir erleben. Die Ähnlichkeiten zu Barca sind vom ersten Team an, das ich trainierte, mein Ziel.“ Flicks Trainerkarriere begann 1996 beim FC Victoria Bammental in der Oberliga Baden-Württemberg, danach coachte er fünf Jahre lang 1899 Hoffenheim - bevor dieser in die Bundesliga marschierte.

„Eines Tages will ich hier trainieren“

Seit einem Besuch im Camp Nou im Jahr 2006 hatte sich Flick quasi in Barca verguckt: „Als ich auf der Tribüne war, sagte ich mir: ‚Eines Tages will ich hier trainieren.‘ Das ist das, was ich sagte: ‚Eines Tages will ich hier Trainer sein.‘ Und das habe ich geschafft.“