Der "Fall Wirtz" macht Barca Hoffnung

Wenn am Sonntag die spanische Nationalmannschaft gegen England im Finale von Berlin (21 Uhr im LIVETICKER) um den EM-Titel kämpft, hätte eigentlich auch Mittelfeldstar Gavi mit von der Partie sein sollen. Doch ein Kreuzbandriss in der EM-Quali im November 2023 ließ die Träume des Spielgestalters vom FC Barcelona platzen.

Mittlerweile arbeitet der 19-Jährige an seinem Comeback. Beim Trainingsauftakt unter dem neuen Coach Hansi Flick am Mittwoch war auch Gavi dabei, absolvierte allerdings ein individuelles Programm. An das volle Pensum ist nach seiner schweren Knieverletzung noch nicht zu denken.

„Barca klammert sich an den Fall Wirtz“

Gemeint ist damit das Comeback des Offensivstars von Bayer Leverkusen, der sich im März 2022 das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen hatte. Mehr als zehn Monate später feierte Wirtz seine Bundesliga-Rückkehr. Relativ schnell fand er bei der Werkself wieder zu seiner Form, bestritt alle K.o.-Spiele in der Europa League und verpasste in der Bundesliga nur zwei Partien nach seinem Comeback.

In der darauffolgenden Saison entwickelte sich Wirtz in der Meister-Mannschaft von Xabi Alonso zum absoluten Leistungsträger. In 49 Pflichtspielen gelangen ihm 18 Tore und 20 Assists, Wirtz hatte damit großen Anteil am Double.