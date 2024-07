Morata-Wechsel: So krass verdient Real mit

Alvaro Morata hat Atlético Madrid verlassen und ist für eine Ablösesumme von 13 Millionen Euro zum AC Mailand gewechselt. Ein Teil dieses Betrags, genauer gesagt 390.000 Euro, geht aufgrund des FIFA-Solidaritätsmechanismus an seinen Ausbildungsverein Real Madrid. Bereits an den vorherigen Transfers des Kapitäns der spanischen Nationalmannschaft hatten die Königlichen ordentlich mitverdient.

Der frischgebackene Europameister hat dem Champions-League-Sieger in seiner Karriere konkret Einnahmen im hohen zweistelligen Millionenbereich beschert. Wie die spanische AS berichtet, hat Real durch die direkten Transfereinnahmen sowie die Weiterverkäufe des Stürmers schon über 74 Millionen Euro eingenommen.

Real verdiente an Morata-Wechseln mit

Nach Schätzungen des Weltverbands werden 30 Prozent dieser Gelder nicht in Anspruch genommen. Bei der Vielzahl an Talenten, die die Jugendakademie der Madrilenen regelmäßig hervorbringt, kann Madrid in jeder Transferperiode Geld an seinen ehemaligen Spielern verdienen, ohne selbst direkt an den Wechseln beteiligt zu sein.