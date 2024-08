Barca-Juwel brilliert! Flick gewinnt ersten Clasico nach langer Spielunterbrechung

Zweiter Sieg im zweiten Testspiel! Der FC Barcelona hat in der Nacht zu Sonntag mit 2:1 (1:0) gegen Real Madrid gewonnen . Das Prestigeduell, welches in den USA ausgetragen wurde, entschied Youngster Pau Victor für das Team von Neucoach Hansi Flick.

Wegen eines Unwetters wurde die Partie für über eine Stunde unterbrochen. Bereits in der zwölften Minute bat Schiedsrichter Armando Villarreal die Spieler im New Yorker MetLife Stadium in die Kabinen, weil ein heftiges Gewitter aufzog. Beinahe wäre die Partie ins Wasser gefallen, doch nach 72 Minuten Zwangspause konnte das Duell fortgesetzt werden.