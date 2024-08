„Baby Barca“ verzückt nicht nur Flick - selbst Guardiola ist beeindruckt

Flick bei Barcelona zum Jugendstil gezwungen

„Baby-Barca erobert City im Sturm“

So schrieb die Marca : „Flick kann sich für die Youngster begeistern. Barcas Jugendakademie stellt City in den Schatten. Die Jugendlichen bestehen ihre Einstandsprüfung auf der USA-Tour mit Bravour.“

Die Zeitung verteilte zudem ein Sonderlob an den erst 17 Jahre alten Barca-Debütanten Marc Bernal: „Er war brillant und rechtfertigte die hohen Erwartungen, die er geweckt hat, mit einer hervorragenden Leistung.“ Dazu traf auch gleich Pau Víctor bei seinem Debüt in der Profi-Mannschaft des spanischen Top-Klubs.

Flick: „Haben füreinander gekämpft“

Auch Guardiola lobt Barca-Bubis

So jung, so gut: Doch könnte es nach Rückkehr der Barca-Stars perspektivisch gar zu einem Problem werden, nun derart viele Hochkaräter-Youngster wie Ander Astralaga, Marc Casado, Pablo Torre, Bernal und Victor sowie Vitor Roque in den eigenen Reihen zu haben? Flick versicherte, dass „das Gegenteil der Fall ist“ - alle jungen Akteure wüssten vielmehr genau, welche Erwartungen er an sie stelle.