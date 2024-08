La Liga: Ex-Barca-Star will offenbar Klub aus Rache kaufen

Mittlerweile wird klarer, was der 33-Jährige mit seiner rätselhaften Botschaft meinte. Wie die Marca berichtet, plant Braithwaite die Übernahme des spanischen Erstliga-Aufsteigers - offenbar aus Rache dafür, dass die Klubbesitzer ihn in der vergangenen Saison nicht wechseln ließen.

Zoff zwischen Espanyol und Braithwaite

Braithwaite wäre nach dem Abstieg gerne in der ersten Liga geblieben, auch um seine Chance auf eine EM-Teilnahme mit Dänemark zu verbessern. Doch der ehemalige Angreifer des FC Barcelona musste bleiben. Mit 22 Toren in 39 Spielen hatte er großen Anteil daran, dass Espanyol die Playoffs erreichte und schließlich wieder in LaLiga zurückkehrte. Für die EM wurde er aber nicht nominiert.