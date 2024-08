La Liga: FC Valencia - FC Barcelona heute LIVE in TV, Stream und Ticker

Hansi Flick trifft in seinem ersten Pflichtspiel als Trainer des FC Barcelona auf den FC Valencia. Nach der verpatzten Generalprobe steht Flick zum Saisonauftakt in La Liga bereits besonders im Fokus.

Hansi Flick trifft in seinem ersten Pflichtspiel als Trainer des FC Barcelona auf den FC Valencia. Nach der verpatzten Generalprobe steht Flick zum Saisonauftakt in La Liga bereits besonders im Fokus.

La Liga: FC Valencia - FC Barcelona heute LIVE:

Den Beweis sollte seine Mannschaft am Samstagabend im ehrwürdigen Mestalla in Valencia liefern. Dass sie dazu durchaus in der Lage ist, haben die Katalanen auf der US-Tour mit Siegen gegen Real Madrid und Manchester City durchaus schon bewiesen - auch wenn in der Phase der Vorbereitung noch der eine oder andere Star gefehlt hatte.