La Liga: Bittere Pleite für Flick bei Barca - Monaco schockt Katalanen

Bittere Abreibung für Hansi Flick und den FC Barcelona bei der Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Start! Die Katalanen verloren nahezu in Bestbesetzung das prestigeträchtige Spiel um die Joan-Gamper-Trophäe gegen AS Monaco mit 0:3 (0:0).

Zudem musste Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan, der erst in der 46. Minute eingewechselt worden war, bereits in der 67. Minute mit einer Platzwunde das Feld verlassen. Der 33-Jährige hatte in einem Zweikampf einen Schlag mit dem Ellenbogen abbekommen.

„In den ersten Minuten waren wir gut und hatten die Möglichkeit, das erste Tor zu erzielen. Heute waren die Geschwindigkeit und der Pass nicht so gut wie in den vorherigen Spielen“, sagte Flick nach der Niederlage. „Wir haben nicht den Druck ausgeübt, wie sonst. Heute haben wir gesehen, was funktioniert und was nicht.“