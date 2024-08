"Preis für Dani Olmo ist barbarisch!" Insider poltert wegen Barca

Im Interview mit der spanischen Zeitung Sport hat er nun die Situation bei Barca analysiert und ein überaus negatives Urteil gefällt. So kann er bereits mit der anstehenden Verpflichtung von Dani Olmo nicht allzu viel anfangen. Der Europameister in Diensten von RB Leipzig soll laut übereinstimmenden Medienberichten für rund 55 Millionen Euro nach Barcelona wechseln, die Summe könnte durch Bonuszahlungen noch anwachsen.

Vor allem, „weil Barça ihn auf seiner Position nicht braucht, es gibt genug Spieler, die ‚seinen‘ Platz besetzen. In Anbetracht des Niveaus von Olmo sind 60 Millionen Euro für eine Unterschrift, die nicht ganz entscheidend ist, übertrieben.“

Olmo, dessen Wechsel zu Barca seit Tagen ein offenes Geheimnis, aber immer noch nicht offiziell ist, verabschiedete sich am Freitag bereits von seinem bisherigen Klub RB Leipzig.

Minguella: Flick passt nicht zu Barca

„Jetzt hat man einen renommierten Trainer geholt, dem man zwar alles Gute wünscht, der aber den Stil von Barca für nicht gut hält, zumindest hat er das durchblicken lassen“, so Minguella.

„Ich sage nicht, dass er nicht gut ist, aber das steht im Widerspruch zu dem, was seit so vielen Jahren ‚verkauft‘ wird. Barça hat einen Kader, der für das Spiel mit dem Ball gebaut wurde, und jetzt kommt ein Trainer, der ein physisches und aggressiveres System vorgibt. Es könnte eine schwierige Anpassungsphase geben.“

Kritik an Lewandowski

Und auch in Sachen Robert Lewandowski weiß der Ex-Berater wenig Positives zu berichten. So waren die großen Barca-Mannschaften jene, die große Stürmer hatten. „Aber Lewandowski hat nicht mehr den Torriecher, den er früher hatte.“

Apropos Stürmer. Vor sieben Jahren bot Minguella den Katalanen demnach Kylian Mbappé an. „Barça hatte ihn für 140 Millionen auf dem Tisch, aber sie haben Dembélé verpflichtet. Wenn man solche Fehler macht, muss man die Konsequenzen tragen. Die damaligen Trainer waren der Meinung, dass Dembélé besser in das System von Barça passt. Das sind sehr schwere Fehler, die Barca in der Vergangenheit gemacht hat.“