Transfer-News: Astronomische Klausel! Hammer-Deal von Olmo fix

EM-Star Dani Olmo wechselt von RB Leipzig zum FC Barcelona. Das machen die Katalanen und der Bundesligist zeitgleich offiziell. In Barcelona hat der Bayern-Flirt jetzt eine astronomische Ausstiegsklausel.

EM-Star Dani Olmo wechselt von RB Leipzig zum FC Barcelona. Das machen die Katalanen und der Bundesligist zeitgleich offiziell. In Barcelona hat der Bayern-Flirt jetzt eine astronomische Ausstiegsklausel.

Jetzt ist es offiziell: EM-Star Dani Olmo schließt sich dem FC Barcelona an. Das gaben die Katalanen und RB Leipzig am Freitag zeitgleich bekannt. In Barcelona trifft Olmo auf Trainer Hansi Flick, den er noch aus Bundesliga-Zeiten kennt.