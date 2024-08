Real Madrid: Carlo Ancelotti erwägt revolutionären Plan - kann das funktionieren?

Carlo Ancelotti will seinen Superstars bei Real Madrid mithilfe eines revolutionären Plans womöglich mehr Ruhephasen verschaffen. Der Trainer der Königlichen erwägt, vor allem seinen Nationalspielern mitten in der Saison Urlaub zu geben.

Carlo Ancelotti will Individual-Urlaub verteilen

Real hatte vor kurzem beim UEFA Supercup den ersten Titel der Saison geholt . Um erneut auch in den kommenden Wettbewerben ganz oben angreifen zu können, will Ancelotti das Beste aus seinen Jungs rausholen.

Als konkretes Beispiel nannte er einen seiner Offensiv-Stars: „Wenn Vinícius zur Nationalmannschaft reist, dort zwei Spiele macht und dann zurückkehrt, macht er eine Pause, anstatt in der Liga zu spielen. Er pausiert drei, vier Tage, geht in den Urlaub und kehrt nach dem Spiel zurück. Normalerweise spielt ein Rückkehrer nicht, doch er trainiert, ist Teil der Mannschaft, geht auf die Bank. Wir müssen ihm das ersparen und drei Tage geben, in denen er macht, was er will. Und dann kommt er zurück.“