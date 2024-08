Real Madrid gewinnt UEFA-Supercup: "BMV ist schon da"

SPORT1 15.08.2024 • 13:01 Uhr Nach Real Madrids erstem Titelgewinn der Saison feiert die internationale Presse ein neues Erfolgstrio. Doch auch ein deutscher Spieler bestimmt die Schlagzeilen nach dem Finale um den UEFA-Supercup.

Real Madrid hat den ersten Titel der Saison eingefahren: Im UEFA-Supercup setzte sich der Champions-League-Sieger mit 2:0 gegen den Europa-League-Champion Atalanta Bergamo durch.

Doch die Fußballwelt konzentriert sich am Tag nach dem Spiel vor allem auf Madrids neues „BMV“-Trio um Jude Bellingham, Kylian Mbappé und Vinicius Junior. Doch auch der Verlust des im Sommer zurückgetretenen Toni Kroos ist ein Thema.

SPORT1 hat die internationalen Pressestimmen zum Sieg von Real Madrid im UEFA-Supercup zusammengetragen.

Spanien

Marca: „Beim Aufwärmen schien es fast unwirklich, Mbappé im weißen Trikot zu sehen. Real Madrid träumte in der Vergangenheit so sehr von diesem Bild, dass sie davon überrascht wurden, Kroos so schnell zu vermissen. ‚BMV‘ ist schon da. Machen Sie sich bereit, die Saison verspricht eine gute zu werden.“

Diario AS: „Atalanta kämpfte, aber es war Vinicius, der Djimsiti in der 59. Minute zu Fall brachte. Die Entscheidung über das Finale liegt in der DNA des Brasilianers. Seine jüngste Leistung bringt ihn noch näher an den Ballon d‘Or.

El Mundo: „Nachdem die Fans so lange darauf gewartet haben, ist das Tor von Kylian Mbappé für Real Madrid nun endlich da. Es war in der 68. Minute des europäischen Supercup-Finales zwischen Real Madrid und Atalanta, als der Franzose nach einem Pass von Bellingham das erste von vielen Toren in Weiß erzielte.“

England

Daily Mail: „Kylian Mbappé feierte ein unvergessliches Debüt für Real Madrid, als er im UEFA-Supercup gegen Atalanta traf und seine erste Trophäe für den Klub gewann.“

The Sun: „Jude Bellingham suchte die Lücke, in die Kylian Mbappé hineinlaufen konnte, und es konnte nur ein Ergebnis geben. Das war eine rücksichtslose, verheerende Kombination, die wir in den nächsten Jahren sicher noch unzählige Male sehen werden.“

Frankreich

L‘Equipe: „Ein Tor, eine Trophäe und hohe Erwartungen: Mbappé, ein markantes Debüt für Real Madrid. Vinicius war zwar der aktivste Spieler auf spanischer Seite, aber auch der Franzose zeigte eine solide Leistung.

Le Parisien: „Der Brasilianer Ronaldo hat den Trend 2002 begründet, Kylian Mbappé hat ihn fortgesetzt. Wenn man bei Real Madrid unterschreibt und mit der Nummer 9 auf dem Rücken beginnt, ist ein Tor im ersten Spiel fast garantiert.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Die Protagonisten waren die Rückennummern 8 und 9: Valverde und Mbappè, wobei Letzterer bei seinem Debüt für die Madrilenen ein Tor erzielte. Ein Lebenstraum, der an der Weichsel im Warschauer Nationalstadion, wahr wurde.“