LaLiga: Kuriose Flick-Aktion auf Barca-PK

Nette Geste von Hansi Flick: Der Trainer des FC Barcelona hat zu Beginn seiner Pressekonferenz am Freitag einem Journalisten Hustenbonbons geschenkt. Geschmacksrichtung: Honig und Melone.

Flick bei Szczesny zugeknöpft

In der Liga läuft es für Flick und Barca perfekt: Mit einem weiteren Sieg am Samstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) bei CA Osasuna kann er den Klub-Startrekord von acht Erfolgen in acht Partien von Tata Martino aus der Saison 2013/14 einstellen. Damals verpasste Barca jedoch die angestrebte Meisterschaft, und Martino musste zurücktreten.