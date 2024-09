Verblüffende These! Ist Notlösung Szczesny sogar besser als ter Stegen?

Marc-André ter Stegen wird beim FC Barcelona in den kommenden Monaten voraussichtlich von Wojciech Szczesny vertreten - und damit von einem erfahrenen Torhüter, der jahrelang auf höchstem Niveau gehalten hat. Geht es nach einem Landsmann des Polen, ist der ehemalige Keeper von Juventus Turin sogar besser als ter Stegen.

Aber, erklärte Dudek, der einst mit dem FC Liverpool die Champions League gewann, weiter: Man könne sagen, dass ter Stegen „vom Torwarthandwerk her ein etwas schlechterer Torwart ist als Wojciech.“

Szczesny „der beste Torhüter der Geschichte“?

Mit dem 84-maligen Nationalspieler würde Barca einen Torhüter mit besonderem Lebenslauf verpflichten. Szczesny setzte sich einst beim FC Arsenal gegen Jens Lehmann durch, stand bei der AS Rom statt Alisson Becker im Tor und bekam bei Juve letztlich den Vorzug vor Gianluigi Buffon. „Die Schlussfolgerung ist, dass ich wahrscheinlich der beste Torhüter in der Welt und in der Geschichte bin“, scherzte der Pole daher einst.