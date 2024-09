Barca-Star kehrt ins Mannschafts-Training zurück

Zeitpunkt für Gavi-Rückkehr ungewiss

Ob Gavi zeitnah in die Mannschaft der Katalanen zurückkehrt, ist bislang nicht bekannt. Neben einem Kreuzbandriss hatte der Mittelfeldspieler damals beim 3:1-Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien auch am Außenmeniskus-Verletzung erlitten.

Gavi hatte sich in der 23. Minute bei einer Landung ohne Gegnereinwirkung am Knie verletzt und musste anschließend mit Tränen in den Augen ausgewechselt werden. Das Mittelfeld-Juwel hatte wegen der Verletzung auch die EM in Deutschland verpasst, den EM-Triumph seiner Mitspieler konnte er nur von der Tribüne aus verfolgen.