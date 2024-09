Barca-Talente treten nach: "Anders vorgestellt“

Arnau Tenas zählte in La Masia zu einem der größten Torwarttalente. Der FC Barcelona setzte aber nicht auf den jungen Spanier und ließ ihn im Sommer 2023 ablösefrei nach Paris wechseln.

Angesichts der finanziellen Lage des Vereins wäre Tenas sogar bereit gewesen, Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen, um verlängern zu können. Auch über eine Leihe habe er nachgedacht: „Ich brauchte Spielzeit, weil ich keinen festen Platz in der ersten Mannschaft hatte.“

Kritik an Barca: „Habe mir die Dinge anders vorgestellt“

Vitor Roque wechselte im Winter für 40 Millionen Euro nach Barcelona. Davor spielte der junge Brasilianer in der heimischen ersten Liga. Bereits nach einem halben Jahr heißt es für den 19-Jährigen aber schon wieder „Adieu“ - zumindest vorübergehend. Barcelona verlieh den Stürmer nach Sevilla zu Real Betis . Dort soll er Spielzeit sammeln.

Verkehrte Welt: Im Winter pries man den Brasilianer noch als Megatalent an und präsentierte ihn entsprechend. Doch seither bekam er kaum Chancen, weder unter Xavi noch unter dessen Nachfolger Hansi Flick. Auf insgesamt 14 Einsätze (zwei Tore) in La Liga brachte es Roque in der Vorsaison immerhin, aber vorwiegend als Einwechselspieler.