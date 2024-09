La Liga: Bayern-Leihgabe brilliert gegen Barca

SPORT1 28.09.2024 • 23:12 Uhr CA Osasuna überrascht gegen den Tabellenführer FC Barcelona. Der Außenseiter um Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza bezwingt das Team von Trainer Hansi Flick.

Erste Niederlage in der Liga! Der FC Barcelona hat am Samstagabend bei CA Osasuna überraschend mit 2:4 (0:2) verloren. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick startete mit sieben Siegen in das Meisterschaftsrennen und verpasste den Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 einzustellen, als sie mit Coach Gerardo Martino acht Siege in Folge zum Ligastart geholt hatten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Start verlief holprig für die Elf von Flick. Nach 18 Minuten traf Ante Budimir zum 1:0. Die Vorlage gab Bryan Zaragoza, die Leihgabe vom FC Bayern. Zaragoza sollte auch weiter für Aufsehen sorgen.

Bayern-Leihgabe vernascht Barca-Torwart

Nach 28 Minuten traf er sehenswert zum 2:0. Im Eins-gegen-Eins ging der Spanier per Übersteiger an Pena vorbei und schob lässig ein. Von Barcelona kam erschreckend wenig in der ersten Halbzeit.

Barca sollte aber mit Schwung aus der Halbzeit. Nach 53 Minuten traf Pau Victor zum 2:1 Anschluss, viel Schwung löste der Treffer im Team um Robert Lewandowski aber nicht aus. Auch die Hereinnahme von Lamine Yamal und Raphinha änderte nichts an der enttäuschenden Leistung der Katalanen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Flicks Barca in der Champions League unter Druck

In der 72. Minute traf Budimir per Elfmeter zum 3:1 und kurz vor Spielende erhöhte Abel Bretones per schönem Linksschuss. Der Anschlusstreffer von Yamal kam in der 89. Minute dann zu spät.

Flick führt mit den Katalanen zwar weiterhin souverän die Tabelle an, musste aber seine zweite Pflichtspiel-Niederlage einstecken: Am ersten Spieltag der Champions League hatte Barcelona bei der AS Monaco verloren (1:2) und steht deshalb am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Young Boys Bern in der Königsklasse bereits unter Druck.

-----