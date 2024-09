Madrid: Mbappe fällt verletzt - Einsatz gegen BVB fraglich

CL: Real gegen BVB ohne Mbappe?

Damit steht zumindest ein kleines Fragezeichen hinter Mbappes Einsatz in der Königsklasse in der Partie gegen Borussia Dortmund (22. Oktober). Vier Tage später wartet auf Real zudem der Clasico in der Liga gegen den FC Barcelona. Sicher fehlen wird der 25-Jährige im Derby gegen Atlético Madrid am Sonntag.