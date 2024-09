Real Madrid: Krasse Abrechnung mit Mbappé

Die große Euphorie ist in Spanien rund um Kylian Mbappé noch nicht ausgebrochen. Der neue Superstar von Reral Madrid tauchte in den ersten Spielen ab und zeigte erstmals beim 2:0 gegen Betis Sevilla mit einem Doppelpack sein riesiges Potenzial.

Dabei ist der Start des 25-Jährigen aber auch alles andere als verkorkst gewesen. Immerhin stehen bereits drei Treffer in fünf Partien zu Buche.

In der Folge redete sich der Ex-Angreifer in Rage: „Kylian Mbappé ist trotz seiner Tore schon seit einer langen Zeit mittelmäßig und zeigt zu wenig. Ob das in der französischen Nationalmannschaft, bei Paris Saint-Germain oder jetzt bei Real Madrid ist.“