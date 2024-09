Zwei-Stufen-Plan für Barca-Juwel Yamal: "Super-Vertrag"

Drei Tore und vier Vorlagen in fünf Pflichtspielen! Die Zahlen von Lamine Yamal sprechen auch zu Beginn der laufenden Spielzeit für sich. Beim jüngsten 4:1-Auswärtssieg des FC Barcelona beim FC Girona war der Youngster mit einem Doppelpack erneut der Matchwinner. Unter anderem deshalb wollen die Katalanen nun so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen und mit dem Ausnahmetalent verlängern.

Denn: Laut der Marca ist der im Oktober letzten Jahres ausgehandelte neue Vertrag mit Laufzeit bis 2026 nicht mehr zeitgemäß. Yamal soll aktuell jährlich rund 1,5 Millionen Euro kassieren - plus Torprämien. Aufgrund seines rasanten Aufstiegs wolle der FC Barcelona nun bei einer Vertragsverlängerung die Bezüge deutlich anpassen.

Barcas Zwei-Stufen-Plan mit Yamal

Wie die spanische Zeitung berichtet, verfolgen deshalb sowohl Yamals Berater Jorge Mendes wie auch der Verein einen klaren Plan. Zuerst sollen Verhandlungen über eine Gehaltserhöhung für diese Spielzeit stattfinden. In diesem Rahmen sollen dann auch bereits die Weichen für eine langfristige Verlängerung gestellt werden.

Die Idee Barcas: Yamal soll an seinem 18. Geburtstag einen Profivertrag bis 2030 unterschreiben. Am 13. Juli 2025 wird der Youngster volljährig. Die Marca schreibt von einem „Supervertrag“ und einem „Spitzengehalt“. Diesem Vorbild sollen sich in der Folge auch die weiteren Hoffnungsträger wie Pau Cubarsí (17), Fermín López (21) und Gavi (20) anschließen.