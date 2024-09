Lamine Yamal: "Ich hoffe, Barcelona nie zu verlassen"

Barca-Star Lamine Yamal zeigt in einer spanischen Fernsehshow großen Respekt für Lionel Messi. Bezüglich eines Nationalmannschaftskollegen hat er einen großen Wunsch.

Barca-Juwel Lamine Yamal hat seine tiefe Verbundenheit zum FC Barcelona ausgedrückt. „Ich hoffe, Barcelona nie zu verlassen. Mein Traum ist es, hier eine Legende zu werden“, betonte der Youngster in der spanischen Fernsehshow El Hormiguero.

Yamal betonte, wie wichtig es für ihn sei, in einem Verein groß zu werden, der ihm von klein auf die nötigen Werte vermittelt habe.

Der Vergleich mit Lionel Messi, der ihn als Baby einst in einem mittlerweile ikonisierten Augenblick liebevoll badete, ehrt den EM-Star sehr, gleichwohl er erklärte, dass er in erster Linie er selbst sein möchte: „Vergleiche mit Messi sind unglaublich, aber ich möchte als Lamine in Erinnerung bleiben.“