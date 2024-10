Bittere Gewissheit nach Real-Schock!

Carvajal vom Platz getragen

„Es ist ein Jammer und macht uns traurig. Das Ergebnis ist gerade egal, wir sorgen uns um Carva. Mal sehen, was er in der Kabine sagt“, erklärte Reals Mittelfeldstar Federico Valverde kurz nach der Partie.

Ancelotti hat wenig Hoffnung

Trainer Carlo Ancelotti zeigte sich bestürzt über Carvajals Zustand: „Es sieht nach einer ziemlich schweren Knieverletzung aus. Die Kabine ist traurig und besorgt, denn es ist etwas passiert, was normalerweise nie passieren sollte“, wird der 65-Jährige von der AS zitiert.

Real, das zuletzt in der Liga 1:1 bei Stadtrivale Atletico gespielt und in der Champions League 0:1 bei OSC Lille verloren hatte, ging durch Federico Valverde (14.) früh in Führung. Vinicius Junior (73.) sorgte schließlich für die Entscheidung. Nationalspieler Antonio Rüdiger spielte von Beginn an in der Innenverteidigung der Gastgeber.