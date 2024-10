Ein Gigant tritt ab: Iniesta verkündet nächsten Schritt

Andres Iniesta tritt endgültig ab - doch so ganz verabschiedet sich der ehemalige Superstar nicht vom Fußball.

Andres Iniesta hat sich bei einem emotionalen Auftritt in Barcelona endgültig vom Fußball verabschiedet - zumindest als aktiver Spieler. Denn so ganz will sich der spanische Welt- und Europameister noch nicht von seiner Leidenschaft verabschieden.