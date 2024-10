Bayern reagiert auf Iniesta-Video

Der frühere spanische Welt- und Europameister Andres Iniesta hat vermutlich sein nahendes Karriereende angekündigt . In einem mehr als zweiminütigen Video, das er in den Sozialen Medien veröffentlichte, kommen unter anderem seine früheren Trainer Pep Guardiola, Vicente del Bosque und Louis van Gaal zu Wort. Sie alle würdigen Iniestas Leistungen, Charakter und Talent.

Iniesta schoss Spanien in Südafrika zum WM-Titel

„Der Fußball nimmt Abschied von einer seiner Legenden. Es war zweifellos ein Vergnügen, mit dir eine Umkleidekabine und eine Band zu teilen, uns in der Nationalmannschaft und bei Barça so gut zu verstehen und so viele gemeinsame Momente zu erleben. Du bist ein großartiger Mensch, und ich bin überzeugt, dass du in diesem neuen Lebensabschnitt spektakulär erfolgreich sein wirst“, schrieb Iniestas langjähriger Wegbegleiter Jordi Alba auf Instagram. „Der Sport hat dir viel zu verdanken, Crack. Viel Erfolg bei allem, was noch kommen wird, mein Freund.“