Kroos verrät Details zum Real-Abschied

„Die Wahrheit ist, dass es (der Rücktritt; Anm. d. Red. ) für meine Frau nicht schwer war, weil es eine gemeinsame Entscheidung war“, sagte Kroos in einem Interview mit der Marca . „Zuhause war es keine Überraschung, weil wir monatelang darüber gesprochen haben. Nur für meinen ältesten Sohn war es härter, weil ich wusste, wie gerne er mich am Fernsehen und im Stadion spielen gesehen hat.“

Trotzdem seien nun alle in der Familie glücklich, „weil ich mehr zu Hause und weniger unterwegs bin“, betonte Kroos. „Ich bin sicher, mein Sohn wird sich daran gewöhnen. Meine Tochter zum Beispiel ist begeistert, sie ist glücklich und vermisst nichts. Und mein Sohn wird sich daran gewöhnen, er passt sich an ein neues Leben an, das sehr schnell verläuft, und wir sind glücklich, und ich bin die Erste.“

Ancelotti: „Hatte erwartet, dass ich bleibe“

Dem früheren Nationalspieler lag es dabei am Herzen, Ancelotti und seine Mitspieler zu informieren, bevor die Nachricht auf einer Webseite oder in einer Zeitung auftauchte. Wann das passierte, ließ ihm der Verein offen. „Sie haben mir gesagt, dass ich es verkünden kann, wann ich will. Zum Glück kam nichts raus, was für mich - um ehrlich zu sein - auch eine kleine Überraschung war“, verriet Kroos.