Clásico: Real Madrid - FC Barcelona heute live im TV, Stream & Ticker

Es ist wieder Clásico-Zeit! Real Madrid empfängt am Samstagabend den FC Barcelona. So können Sie die Partie live verfolgen.

Am Samstag steigt in La Liga der Clásico, das immer wieder mit Spannung erwartete Match zwischen den beiden erfolgreichsten spanischen Teams Real Madrid und FC Barcelona . Die Königlichen um Vinicius Júnior und Kylian Mbappé empfangen im heimischen Estadio Santiago Bernabéu den aktuellen Tabellenführer ( 21 Uhr im LIVETICKER ).

Für beide Teams ist diese Partie von großer Brisanz. Real kann mit einem Heimsieg in der Tabelle zu Barca aufschließen - die Katalanen wiederum könnten sich mit einem Sieg mit sechs Punkten Vorsprung deutlich absetzen.

So können Sie Real Madrid - FC Barcelona heute live im TV & Stream verfolgen:

Ticker : SPORT1.de und in der SPORT1 App

Real steht im Clásico unter Zugzwang

Für den FC Barcelona verläuft die aktuelle Saison bisher äußerst positiv. In der Meisterschaft hat das Team von Trainer Hansi Flick nach zehn Spieltagen 27 Punkte gesammelt. Auch in der Champions League konnten die Katalanen zuletzt überzeugen, als sie den FC Bayern München verdient mit 4:1 besiegten .

Zuletzt konnten die Madrilenen in der spanischen Meisterschaft gegen den FC Villarreal und Celta Vigo gewinnen. In der Champions League wandelte Real einen 0:2-Rückstand gegen Borussia Dortmund in einen 5:2-Erfolg um.