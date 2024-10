Nach Medien-Wirbel: "Frischer" Mbappé bleibt unbeeindruckt

Kylian Mbappé muss sich in der Länderspielpause mit unbequemen Medienberichten aus Schweden auseinandersetzen. Sportlich zeigt er sich unbeeindruckt.

Von den ungemütlichen Tagen inklusive „schockierender“ Medienberichte ließ sich Kylian Mbappé am Wochenende nichts anmerken. Vor der Partie bei Celta Vigo schrieb der Superstar von Real Madrid geduldig Autogramme, im Spiel ließ er dann ein Traumtor folgen und hatte damit großen Anteil am 2:1 (1:0)-Auswärtssieg der Königlichen in der spanischen Liga.