"Eine Schande": Mbappé-Zoff wird zur Schlammschlacht

SPORT1 14.10.2024 • 23:14 Uhr Kylian Mbappé wertet einen Medienbericht als „Fake News“ und bezieht sich dabei auf den Rechtsstreit mit Paris Saint-Germain. Das kommt bei seinem ehemaligen Klub offenbar überhaupt nicht gut an.

Langsam wird es eine Schlammschlacht! Zwischen Kylian Mbappé und seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain kehrt weiter keine Ruhe ein. Am Montag stempelte der französische Superstar bei X einen Medienbericht als „Fake News“ ab. Es sei „so vorhersehbar“, ergänzte er: „Am Vorabend einer Gerichtsverhandlung wie zufällig.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Das schwedische Aftonbladet hatte über Ermittlungen wegen des Verdachts einer Vergewaltigung in einem Hotel in Stockholm, in dem auch Kylian Mbappé zuletzt untergebracht war, berichtet. Französische Medien griffen diesen Bericht auf, woraufhin sich Mbappé zur Wehr setzte.

Am Montagabend erklärten Vertreter des Stürmers von Real Madrid in einer Stellungnahme der Nachrichtenagentur AFP, dass sie den Bericht von Aftonbladet als „verleumderisches Gerücht“ betrachten und dagegen vorgehen werden.

Mbappé deutete mit seinem Tweet wohl an, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Bericht und dem andauernden Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Verein Paris Saint-Germain gibt. Am Dienstag gehen die Verhandlungen zwischen PSG und dem Franzosen in die nächste Runde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dass Mbappé offenbar einen Zusammenhang zwischen dem Bericht und der anstehenden Anhörung andeutete, soll bei PSG nicht gut angekommen sein.

Mehrere französische Medien, darunter L‘Équipe, zitieren eine Quelle aus dem Umfeld des Hauptstadtklubs: „Ehrlich gesagt ist das eine Schande. PSG ist für alles an ihm verantwortlich. Er hat keine Tore (abgesehen von Elfmetern) für Madrid geschossen? Das liegt an PSG. Er hat die Spiele der französischen Nationalmannschaft verpasst, obwohl er sagt, dass er verletzt ist? Das liegt an PSG. PSG erfindet jetzt Geschichten in Schweden. Wir werden es ignorieren und unsere Klasse bewahren.“

Rechtsstreit zwischen Mbappé und PSG geht weiter

Der französische Liga-Verband LFP hatte PSG in der vergangenen Woche zu einer Zahlung von 55 Millionen Euro an Mbappé verurteilt, der Stürmer hatte diesen Betrag für noch ausstehende Gehälter und Sonderzahlungen eingefordert. PSG hatte danach angekündigt, dieser Aufforderung nicht nachkommen zu wollen und die Entscheidung eines zivilen Gerichts abzuwarten.