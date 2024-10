Neuer Barca-Star vor Blitzstart!

Am Dienstag soll Szczesny demnach schon auf dem Platz stehen, Barca trifft am 2. Spieltag der Champions League auf die Young Boys Bern (21 Uhr).

Szczesny bestritt insgesamt 272 Spiele in der Serie A

Für Juve und die AS Rom absolvierte Szczesny insgesamt 272 Spiele in der italienischen Serie A. Zudem bringt der 84-malige Nationalspieler, der auch noch bei der EM in Deutschland im Sommer im polnischen Tor stand, die Erfahrung aus 68 Auftritten in der Champions League und 132 Premier-League-Spielen für den FC Arsenal mit. In der spanischen Liga war er hingegen bisher noch nie aktiv.