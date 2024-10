Rüdiger spricht über entscheidenden Kimmich-Moment

Antonio Rüdiger schwärmt von einem Supertalent des Erzrivalen aus Barcelona. Außerdem spricht er über einen Moment im Halbfinale-Duell in der Champions League gegen die Bayern.

Nationalspieler Antonio Rüdiger hat sich in einem Interview als Fan des Supertalents Lamine Yamal vom FC Barcelona geoutet. „Man muss ihm Anerkennung zollen. Er ist erst 17 Jahre alt und was er macht, ist kein Witz. Barcelona hat einen Spieler, der noch eine ganze Karriere vor sich hat“, schwärmt der Verteidiger von Real Madrid im Podcast „The Inside Scoop“.

Rüdiger hoffe demnach, dass Yamal gesund bleibe. So habe das junge Talent eine große Zukunft bei dem Rivalen vor sich, ist sich der 31-Jährige sicher. „Der Spieler, der er bereits mit 17 ist, ist ziemlich beängstigend.... Es ist erschreckend. Was er bei der Europameisterschaft gemacht hat.“

„Das ist Real Madrid“

Zudem plauderte der Champions-League-Sieger von 2024 über die Halbfinalbegegnung in der Königsklasse mit dem FC Bayern. Besonders eine Situation mit Kimmich sei ihm dabei im Gedächtnis geblieben. „Sie trafen, feierten schon, die Zeit verging. Es gab einen Moment, wo wir getroffen hatten, der VAR das nach einem Foul an (Joshua) Kimmich dann aber korrigierte. Da wusste ich, dass wir gewinnen werden, ich hatte das Gefühl.“

Es war ein Moment, der so viel über den besonderen Mythos aussagt. „Unsere Fans haben nämlich nicht gebuht oder so etwas, sie wurden lauter und lauter. Dann siehst du, wie Vinícius sich den Ball nimmt und seine Sachen macht. Das gibt dir Zuversicht, dann haben wir Joselu eingewechselt und das Spiel ist in zwei Minuten gedreht.“