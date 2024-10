"Selbst das Problem": Emotionale Xavi-Worte enthüllt

In neuen Video-Aufnahmen ist zu sehen, wie Barcelonas Ex-Trainer Xavi seiner Mannschaft seinen Rücktritt begründet - und selbstkritisch ist.

Bei einer Pressekonferenz im Januar hatte Barcelonas damaliger Trainer Xavi überraschend seinen Rücktritt mitgeteilt. In einem vom News-Portal El Chiringuito veröffentlichtem Ausschnitt von Barcas Doku-Serie The Next Generation sieht man, wie Hansi Flicks Vorgänger bei den Katalanen vor der Mannschaft über seine Entscheidung spricht.