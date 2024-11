Benzema: Mbappe "kein Mittelstürmer"

Der frühere Ballon-d‘Or-Gewinner Karim Benzema sieht in Frankreichs Superstar Kylian Mbappé keinen klassischen Mittelstürmer - und führt die leichten Anpassungsschwierigkeiten des Ausnahmekönners bei Real Madrid auch auf die Rolle von Vinícius Junior zurück. „Auf der linken Seite hat er mit Vinícius einen Typen, der auf dem gleichen Niveau ist wie er. Es gibt also ein Problem“, sagte der langjährige Weltklasse-Angreifer der Königlichen in der spanischen Fußball-Unterhaltungssendung El Chiringuito.