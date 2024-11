Könnte das zu Flicks Problem werden?

Bjarne Voigt 16.11.2024 • 09:59 Uhr Kaum fehlt Shootingstar Lamine Yamal verletzt, schon verliert der FC Barcelona am vergangenen Wochenende ein Spiel in der spanischen LaLiga. Ein Blick auf die Zahlen zeigt eine gewisse Abhängigkeit Barcas vom 17 Jahre alten Supertalent.

Es war eine Nachricht, die nicht nur Hansi Flick nicht gefallen, sondern auch allen Fans des FC Barcelona kurz den Atem gestockt haben lassen dürfte. Nachdem Lamine Yamal bereits am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Niederlage bei Real Sociedad verletzt gefehlt hatte, gaben die Katalanen diese Woche Montag bekannt, dass der Flügelflitzer mit einer Knöchelverletzung zwei bis drei Wochen ausfällt.

Der Auftritt Barcas in San Sebastian zeigte, dass, obwohl die gesamte Offensive dieses Jahr sehr gut aufgelegt ist (bereits 40 Tore in LaLiga), Yamal mit seinen 17 Jahren der entscheidende Mann ist. Dazu passt, dass der spanische Nationalspieler bei beiden Niederlagen in der Liga entweder gar nicht oder aber nur kurz auf dem Platz stand (bei der 2:4-Pleite in Osasuna wurde er nur eingewechselt). Ein Blick auf Yamals bisherigen Saisonwerte beweist, dass sich das Offensivspiel des Flick-Teams in eine gewisse Abhängigkeit begeben hat.

Yamal mit starken Scorerwerten

Yamal ist mit sieben Vorlagen der beste Assistgeber in der spanischen Liga, dazu legt er auch die meisten Torschussvorlagen pro Spiel (12) hin und keiner hat eine bessere Quote bei erfolgreichen Dribblings pro Partie (6,5). Außerdem konnte er sich bereits fünfmal selbst in die Torschützenliste eintragen. Kommt auf Flick jetzt also ein großes Problem zu?

Fakt ist: Mit Yamal hat Barca in dieser Saison im Durchschnitt 3,3 Tore pro Spiel erzielt, während die Blaugrana ohne ihn gegen Real Sociedad zum ersten Mal in den vergangenen 31 Spielen ohne Torerfolg blieb. Mit seiner Schnelligkeit und Stärke im Dribbling zieht der Europameister häufig mehrere Gegenspieler auf sich und eröffnet somit Räume für seine Teamkollegen wie Raphinha oder Robert Lewandowski.

Ausfall schwierig, aber für Barca zu verkraften

Die beiden letztgenannten dürften neben der voraussichtlich kurzen Ausfallzeit von Yamal der Hauptgrund sein, weshalb Flick während der Länderspielpause nicht mit schlechter Laune durch Barcelona laufen dürfte. Denn obwohl der Youngster bislang eine überragende Saison spielt, schultert er die Barca-Offensive bei Weitem nicht allein.

Torjäger Lewandowski blüht unter Flick wieder auf und erinnert mit seiner Torquote an seine besten Jahre beim FC Bayern München. In der Liga schoss der polnische Angreifer in 13 Spielen bereits starke 14 Tore. Der Pole laboriert zwar aktuell an einer Rückenverletzung, doch Barca bestätigte bereits, dass der Angreifer nur ungefähr zehn Tage ausfallen werde.