La Liga: Presse schwärmt von Bayern-Leihgabe

CA Osasuna ist in Spaniens La Liga das Team der Stunde und steht überraschend auf einem Champions-League-Platz. Der vom FC Bayern nach Pamplona verliehene Bryan Zaragoza ist einer der Erfolgsgaranten.

Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza setzt mit CA Osasuna den Höhenflug in Spaniens La Liga fort. Dank eines 1:0 (1:0)-Erfolgs gegen Real Valladolid kletterte das Team aus Pamplona auf Rang vier, der Platz würde am Saisonende zur Teilnahme an der Champions League berechtigen.