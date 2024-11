Hansi Flick hat mit dem FC Barcelona seine zweite Saisonniederlage in LaLiga kassiert - und nach der Partie gegen Real Sociedad San Sebastian (0:1) gab es nur ein Thema. Ein aberkanntes Tor von Robert Lewandowski, das selbst den besonnenen Barca-Coach an der VAR-Technik zweifeln ließ, sorgte für mächtig Wirbel.

Lewandowski hatte in der 16. Minute getroffen, nach einer mehrminütigen Unterbrechung wurde der Treffer aber wieder aberkannt. Das halbautomatisierte Hawk-Eye-System hatte eine Abseitsstellung erkannt.

Es handelte sich um eine Millimeterentscheidung, Lewandowski befand sich um eine Zehenlänge in der verbotenen Zone. Warum das unter anderem Flick, der in der Halbzeitpause angeregt mit dem Schiedsrichtergespann diskutierte, verärgerte?

Flick sauer auf Schiedsrichter - der reagiert irritiert

Lewandowski hatte sich bei der Ballabgabe in einem Laufduell mit Gegenspieler Nayef Aguerd befunden. Dessen Fuß befand sich quasi auf einer Höhe mit dem Lewandowskis. Im Internet kursierten schnell Bilder, die nahelegten, dass die Abseitslinie an Aguerds Fuß angelegt worden sei - und nicht an dem des Barca-Stürmers.